WindTre rivolge ben tre offerte ai clienti più giovani permettendo loro di ottenere una buona quantità di Giga di traffico dati a partire da soli 6,99 euro al mese. Le tariffe, così come le opzioni Young e Young 5G, possono essere richieste soltanto dai nuovi clienti la cui età corrisponde a quella indicata dal gestore. Dunque, i clienti under 14 potranno richiedere la WindTre Junior e la WindTre Junior +; i clienti under 16, invece, potranno attivare la WindTre Junior Crew.

WindTre: ecco le offerte Junior con 60 GB a partire da 6,99 euro al mese!

La WindTre Junior è la versione più economica, infatti a soli 6,99 euro al mese permette di ricevere: minuti illimitati verso i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti i numeri e 60 GB di traffico dati.

La WindTre Junior + è disponibile a un costo di 8,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso i numeri WindTre, 200 SMS verso tutti i numeri, 60 GB di traffico dati.

Le due tariffe fino ad ora descritte sono rivolte ai clienti aventi età massima 14 anni ed entrambe possono essere attivate presso i punti vendita del gestore.

La WindTre Junior Crew, invece, è l’offerta dedicata ai clienti aventi età massima 16 anni, i quali andando incontro a una spesa di rinnovo di 9,99 euro al mese, ricevono: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 60 GB di traffico dati.

Anche quest’ultima offerta potrà essere attivata recandosi in uno dei numerosi negozi dell’operatore WindTre e acquistando la nuova SIM, andando incontro a un costo di soli 10,00 euro.