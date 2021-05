I nuovi prezzi del volantino Trony sono assolutamente invitanti, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di godere di sconti molto interessanti, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo.

A differenza delle solite campagne promozionali localizzate, quindi suddivise in relazione ai soci o alle aree di appartenenza, il nuovo volantino Trony punta ad includere tutta l’Italia in una soluzione pressoché unica. Gli acquisti, tuttavia, non potranno essere completati online, ma solamente nei punti vendita sparsi per il territorio, con possibilità inoltre di affidarsi al solito Tasso Zero, per quanto riguarda la rateizzazione senza interessi.

Trony: il nuovo volantino è incredibile

Alla base del volantino si trova la possibilità di ricevere uno sconto del 50% su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che comunque si sia disposti a seguire un iter ben specifico.

L’unico step da intraprendere consiste nell’acquisto di uno a scelta tra grande elettrodomestico o televisore, il cui prezzo deve essere complessivamente superiore di 399 o di 699 euro, indipendentemente dal modello selezionato. Fatto questo potete poi ampliare le vostre possibilità di scelta, poiché sarà poi possibile aggiungere tutto ciò che volete, senza limitazioni di alcun tipo.

Quando giungerete in cassa, considerando la coppia di prodotti, verrà applicato uno sconto del 50% sul meno caro. Attenzione, la riduzione non potrà essere scelta, ma verrà applicata in automatico sul prodotto che di listino presenta un prezzo inferiore.

Il volantino Trony è riassunto, per comodità, direttamente nelle pagine sottostanti.