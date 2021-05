Netflix è l’esempio di una società che ha saputo intercettare l’evoluzione del mercato passando da l’essere un marchio non esattamente favorito a essere un punto di riferimento. Ha saputo cogliere la possibilità legata allo streaming on-demand, al contrario di Blockbuster che è collassato su stesso. Adesso la compagnia sta pensando di fare un altro grande passo, anche se a sto giro sembra molto in ritardo.

Secondo alcuni rapporti di Netflix, ci sarebbe in ballo l’idea di creare qualcosa di molto simile a un social network, ma anche qualcosa di più. Si chiamerà N-Plus e dovrebbe essere uno spazio online in cui condividere informazioni sui contenuti della piattaforma e tutto quello che c’è di collegato.

Netflix pensa a un social network: N-Plus

Netflix non starebbe andando avanti alla ceca. Attualmente sembrerebbe aver portato avanti diverse indagini di mercato andando a sentire i pareri di normali gruppi di utenti e sui loro contenuti preferiti. Le informazioni trapelate fin qui non sono così tanto che non si capisce bene quale sarebbe il modo di procedere in merito. Dovranno per forza di cose offrire qualcosa in più rispetto ad altro perché come è messo in questo momento, sembra tranquillamente il sub-reddit ufficiale della piattaforma.

Qualcosa per rendere diverso questo luogo virtuale ce l’hanno già in mente, ma è ancora tutto fumoso. Per esempio, vorrebbe inserire contenuti esclusivi come le dietro le quinte dei programmi originali, ma soprattutto potrebbe far partecipare gli utenti alla creazione delle serie. Sicuramente questo punto ha le potenzialità di attirare molta attenzione. Adesso bisogna capire se tutte le idee che gli sono venute si concretizzeranno o se si perderanno nell’etere dei progetti abbandonati.