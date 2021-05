Importanti novità sono in arrivo su Netflix. Nel corso delle prossime settimane, la piattaforma streaming metterà a disposizione di tutti i suoi appassionati clienti una serie di importanti titoli. La serie tv più attesa è ovviamente Lucifer. I nuovi episodi di Lucifer saranno visibili già entro la fine del mese.

Lucifer e tante altre serie tv per tutti i gusti: le sorprese di Netflix in primavera

Come annunciato ad inizio primavera, gli episodi della quinta stagione di Lucifer saranno disponibili su Netflix già entro il 28 Maggio. Già da oggi i clienti di Netflix, oltre ad accedere alle puntate delle precedenti stagioni, possono gustarsi contenuti esclusivi del famoso dark drama e possono anche guardare il trailer della nuova stagione.

Nel mese di Maggio, Lucifer rappresenta il principale titolo della piattaforma streaming. Altre produzioni sono però allo stesso tempo attese. Tra questa, spicca una serie tv tutta italiana: Il divino codino. Dopo il successo della serie tv targata Sky su Francesco Totti, Speravo de morì prima, Netflix punta sul racconto di Roberto Baggio. La miniserie sarà disponibile in piattaforma dal 26 Maggio.

Ritornando alle produzioni internazionali, oltre Lucifer, non a Maggio ma sempre in primavera, i clienti di Netflix avranno un’ulteriore sorpresa: i nuovi episodi di Élite. A partire dal 18 Giugno saranno disponibili gli episodi della quarta stagione per il teen drama spagnolo.

Ci sarà invece da pazientare un po’ per gli altri grandi titoli attesi in questo 2021. Rinviati almeno al prossimo autunno l’uscita di La casa di carta, Stranger Things e Better Call Saul.