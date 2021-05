Iliad offre 100 giga e molto altro con soli 9,99 euro al mese per sempre

La corsa alla promozione perfetta da utilizzare sul proprio smartphone è quello che gli utenti fanno molto spesso ormai quotidianamente. Più volte infatti durante la giornata vengono valutate nuove soluzioni mobili per pagare di meno ed avere più contenuti possibili.

A rispondere perfettamente a queste esigenze ci pensa Iliad, il famoso gestore proveniente dalla Francia che oggi si afferma come italiano. Le sue caratteristiche più interessanti sono quelle inerenti ai costi mensili, i quali restano uguali per sempre senza essere soggetti a rimodulazioni. Inoltre le offerte godono di tantissimi contenuti, oggetto delle ricerche di tantissimi utenti. Proprio per questo anche questa volta Iliad ha scelto di prolungare la sua migliore promozione mobile. Secondo quanto riportato infatti la Giga 100 sarebbe ancora disponibile e sempre allo stesso prezzo di aprile.

Iliad: la nuova Giga 100 include al suo interno tutti i contenuti migliori per 9,99 euro al mese

In molti se lo aspettavano, soprattutto perché l’offerta in questione era arrivata in pianta stabile assumendo una nuova denominazione già lo scorso mese. La Giga 100 è stata confermata anche per maggio, con tutti gli stessi contenuti del mese scorso e con il solito prezzo di favore.

Questa promo mobile riesce a portare a Iliad tantissimi utenti, soprattutto per via del prezzo mensile che consiste in soli 9,99 euro. Basti pensare che la soluzione in questione permette di ottenere mensilmente minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e infine 100 giga di traffico dati. Ad essere compreso nel prezzo anche il 5G, gratis per tutti gli utenti.