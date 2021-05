Iliad: ufficiale la Giga 100 anche a maggio, costa solo 9,99 euro

Come per magia Iliad in poco tempo è riuscita a prendersi lo spazio necessario alla sua crescita, sbracciando tra le varie compagnie di telefonia mobile. Stando alle ultime notizie infatti gli utenti sarebbero crescendo a dismisura, con il prossimo target fissato a 8 milioni.

Attualmente infatti gli utenti che hanno scelto di sottoscrivere una delle promo di Iliad sono oltre i 7 milioni. Le statistiche parlano inoltre del 95% delle persone soddisfatte, dimostrando dunque che il servizio è cresciuto anche in qualità. Per quanto riguarda i contenuti non c’è gioco con la concorrenza: minuti infiniti, SMS senza fine e giga in abbondanza. Queste sono le principali prerogative di un gestore che sta riuscendo a fare la storia, nonostante la sua giovane età. Ora sul sito ufficiale c’è una delle promo migliori di sempre, la quale è stata prolungata anche a questo mese di maggio.

Iliad: la promo da 100 giga è ancora disponibile al solito prezzo

Se state cercando un nuovo gestore che possa soddisfare le vostre esigenze non potete che valutare quanto offerto da Iliad. L’azienda proveniente dalla Francia riesce infatti a mettere in gioco la sua migliore offerta che costa solo 9,99 € al mese e per sempre senza rimodulazioni.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del gestore, la Giga 100 riuscirebbe ad offrire ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e infine 100 giga di traffico dati per navigare sul web. All’interno del prezzo Iliad inoltre include anche la connessione 5G, la quale sarà gratuita per tutti gli utenti.