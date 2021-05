TIM da molti mesi ha puntato con convinzione ad un crescita anche nel settore dell’intrattenimento televisivo. Il provider italiano cerca di essere leader anche in questo settore, con il lancio della sua piattaforma streaming TIMvision e con una serie di partnership strategiche.

TIM, le migliori iniziative per Netflix e le streaming tv

Una delle partnership strategiche di TIM è quella con Netflix. Gli appassionati di serie tv e di film potranno ora attivare una vantaggiosa offerta chiamata Mondo Netflix. Gli utenti di TIM che decidono di sottoscrivere questa promozione avranno un pacchetto mai così ricco di contenuti televisivi.

Nel particolare l’offerta Mondo Netflix consente a tutti i clienti di TIM di accedere ai titoli presenti in catalogo su TIMvision ed ai titoli presenti in catalogo su Netflix. Oltre alle serie tv e ai film inclusi con TIMvision, quindi, gli abbonati di TIM avranno libero accesso anche a tutti i contenuti firmati Netflix. Il costo di questo doppio abbonamento è davvero ridotto: solo 12,99 euro al mese. Difatti, in questo modo, i titoli di Netflix sono quasi gratuiti.

Non c’è soltanto la promozione con Netflix a tenere banco in casa TIM. Il gestore italiano ha infatti stilato una simile iniziativa anche con altre piattaforme. Tra queste spicca Disney+.

Il nuovo contenitore streaming con centinaia di produzioni internazionali sarà accessibile a tutti i clienti di TIM ad un costo scontato di 7,99 euro. Anche in questa circostanza nel prezzo mensile finale saranno inclusi anche tutte le produzioni originali presenti sul catalogo ufficiale di TIMvision.