I fan di Stranger Things è ormai da troppo tempo che attendono l’uscita nella quarta stagione dello show. Ovviamente i ritardi sono dipesi in gran parte dallo scoppio della pandemia che ha causato problemi a tutto il settore dell’intrattenimento. Ora però sembrerebbe che le cose si siano sistemate e le riprese della quarta stagione stanno procedendo spedite.

Stranger Things, come ormai tutti sapranno, è la serie Netflix ambientata negli anni 80, che racconta delle disavventure di un gruppo di amici che incontrano Undi. La giovane spaventata e confusa, svelerà ben presto dei poteri speciali grazie ai quali potrà proteggere i suoi nuovi amici.uno dei motivi del grande successo della serie TV è senza dubbio il mare di citazioni, riferimenti e omaggi fatti alla cultura pop.

Stranger Things: cosa sappiamo della quarta stagione

Stando a quanto sappiamo la quarta stagione Stranger Things dovrebbe per la prima volta spostare la narrazione da Hawkins; i ragazzi infatti ormai sulla soglia della maturità, abbandoneranno la cittadina. Nel frattempo come rivelato dal trailer, Hopper non è morto, dunque dovremmo anche scoprire quale sarà il suo destino e come i russi vogliono interagire con il SottoSopra.

Da quello che si è potuto vedere dal trailer infatti è un gruppo di scienziati sta tentando di riaprire un passaggio verso il SottoSopra. La produzione non ha ancora rilasciato nessuna comunicazione sulla data ufficiale del lancio tuttavia i fan sperano che possa essere resa disponibile entro la fine del 2021; tuttavia esiste anche la possibilità che la serie sia costretta a slittare agli inizi del 2022. Non ci resta che attendere per scoprire il destino della serie Netflix più popolare di sempre.