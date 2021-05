Sono davvero tante le situazioni in cui tanti cittadini italiani non sanno di avere in possesso delle SIM telefoniche che possono valere veramente un mucchio di denaro. Infatti, pare che quest’ultime vengano anche comunemente chiamate Top Number, e questo grazie al valore inestimabile che stanno acquistando negli ultimi anni. Sono davvero tante le situazioni in cui tanti cittadini italiani non sanno di avere in possesso delleche possono valere veramente un mucchio di denaro. Infatti, pare che quest’ultime vengano anche comunemente chiamate, e questo grazie alche stanno acquistando negli ultimi anni.

È però doveroso specificare che comunque andiamo a parlare di utenze davvero molto rare, e questo è dovuto al fatto che queste SIM hanno una sequenza numerica molto singolare. Per questo, sono numerosi i collezionisti che stanno cercando di ottenere queste SIM, e non si farebbero nessuno scrupolo pur di entrarne in possesso.

Come detto poc’anzi, la peculiarità di queste SIM consiste in una ripetizione numerica di cifre davvero unica, e tutto ciò non poteva sfuggire a chi lavora al programma Le Iene, che hanno prontamente messo in piedi un servizio televisivo per parlare di queste famigerate SIM Top Number.

SIM Top Number: queste schede hanno dei numeri rarissimi

I numeri che Le Iene hanno segnalato sono quelli che sono stati più ricercati in tutto il territorio italiano. La cosa davvero rispettabile è che coloro che lavoravano al progetto, piuttosto che intascare denaro da tutto ciò, hanno preferito imbastire un’asta benefica. Alla suddetta hanno partecipato ben 600 acquirenti, e il tutto è stato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca.

Scopriamo di seguito la lista delle SIM Top Number (abbiamo oscurato i numeri per motivi di privacy):