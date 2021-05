Molte aziende note del settore mobile si sono interessate in quest’ultimo periodo al settore automobilistico. Ricordiamo ad esempio Xiaomi e Huawei. Nonostante questo, sembra che alle due si affiancherà presto anche il colosso cinese Oppo. Secondo quanto riportato in queste ore dal portale carnewschina.com, infatti, l’azienda avrebbe già iniziato a progettare la sua prima auto elettrica.

Secondo i rumors Oppo sarebbe già al lavoro per realizzare la sua prima auto elettrica

A quanto pare, quindi, anche Oppo si aggiungerà presto alle altre aziende produttrici di smartphone nella realizzazione di una auto elettrica. A rivelarlo, come già accennato, è stato in queste ore il portale carnewschina.com. In particolare, secondo le indiscrezioni Tony Chen, ovvero il fondatore e il Chief Officer Manager di Oppo, sarebbe già al lavoro con il proprio team di ricerca per sviluppare questo progetto.

Per il momento, non ci sono conferme ufficiali da parte dell’azienda cinese e il progetto non è ancora stato definito. Tuttavia, le parole del CEO di Oppo lasciano ben sperare: “Anche nella produzione di automobili, ci concentreremo su aree in cui OPPO può fare bene. Se le case automobilistiche non possono costruire buone macchine e OPPO ha la forza, ci proveremo in futuro.”

Da quanto dichiarato, si capisce però che l’azienda non ha ancora chiaro in mente il da farsi. Oppo potrebbe infatti decidere di realizzare effettivamente una propria auto elettrica, oppure potrebbe decidere di fornire alle aziende di questo settore supporto dal punto di vista software e anche dal punto di vista di componentistiche hardware. Vedremo cosa verrà confermato nel corso delle prossime settimane.