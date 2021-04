OPPO sta continuando a crescere, sia a livello globale che in Europa. La compagnia sta portando avanti un percorso ben preciso da diversi anni per guadagnarsi una fetta sempre più grossa di questo mercato e con la caduta di Huawei ha potuto spingere ancora di più. I dati dei primi tre mesi dell’anno parlano chiaro.

Le ricerche fatte da Counterpoint Research vedono OPPO al quarto posto con un quota del 6% per una crescita del 94% rispetto allo stesso periodo dell’anno. Sembra poco, ma dal quinto posto in giù la quota è del 2%. Huawei si trova proprio in tale posizione cadendo dal 9% dell’anno scorso.

Sopra OPPO troviamo Xiaomi con il 18% in crescita dall’11%, Apple con con il 28% rispetto al precedente 22% e prima posizione Samsung con il 32% per un aumento del 13%. In generale la crescita del mercato degli smartphone in Europa è del 6%.

OPPO sempre più apprezzato in Europa

Le parole di Maggie Xue, presidente di Oppo Western Europe: “Il lancio della nuova serie OPPO Find X3 ha ottenuto un grande successo e una risposta estremamente positiva dai nostri clienti, due elementi che hanno portato un significativo aumento della domanda verso i nostri nuovi dispositivi. Rispetto alla serie OPPO Find X2 dello scorso anno, le prevendite sono aumentate di oltre il 400% anno su anno”

OPPO prevede di consolidare questa posizione è addirittura guadagnare altri punti percentuale grazie ai prossimi lanci che avverranno anche per il mercato europeo. Si tratterà sempre di dispositivi sviluppati e prodotti tenendo conto di quello di cui il cliente ha bisogno.