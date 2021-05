Alla notizia di una possibile vaccinazione di massa in Italia una volta terminati gli over 65, gli animi si stanno scaldando. Sono tutti in fervore con la speranza che, una volta arrivata l’estate, si possa viaggiare e godersi qualche giorno di riposo. Che sia mare, montagna o campagna, gli italiani sento l’esigenza di vacanze. Google lo sa bene e per questo ha anticipato diversi aggiornamenti Covid-19 per il suo navigatore Google Maps. L’obbiettivo è permettere agli utenti di spostarsi in tutta sicurezza. Ecco le novità che il colosso di Mountain View ha introdotto con il nuovo update di Google Maps.

Google Maps si concentra sulle informazioni relative al Covid-19

“Vedrai più destinazioni sulla mappa che comprendono anche le città più piccole e i parchi nazionali, così come attività all’aria aperta, le spiagge o gli impianti sciistici” ha pubblicato Google Maps sul suo blog. Questo permetterà di viaggiare con maggior consapevolezza delle norme in vigore.

Infatti Big G con il nuovo aggiornamento a Google Maps si è concentrato sulle informazioni relative al Covid-19. L’obbiettivo è quello di rendere le notizie circa le misure anti contagio, le restrizioni dei paesi ecc.. le più complete possibili. Questo perché i provvedimenti possono cambiare da una città all’altra o addirittura da un piccolo paesino a un altro. Anche il tempismo è importantissimo. Infatti una novità interessante è che l’utente, una volta scelta la destinazione, sarà informato in tempo reale da Google Maps tramite email sui possibili cambiamenti.

Ad esempio potrebbero essere modificate le regole di restrizione in quel particolare comune a causa di un focolaio importante. Oppure alcuni cambiamenti per le città che sono sul percorso. Essere aggiornati da Google Maps in merito a ciò non solo garantisce più sicurezza, ma evita anche possibili multe comminate perché magari non si era a conoscenza di un coprifuoco o altro.

Con il “nuovo” Google Maps una volta definita la destinazione sarà possibile vedere nell’itinerario Hotel, B&B, Campeggi o aree sosta Camper aggiornate alle normative sul Covid-19. Un utente potrà così stabilire il suo percorso e viaggiare tranquillo.