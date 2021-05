Enel: 50mila euro per sviluppare una sedia a ruote hi-tech per disabili

Enel ha donato 50mila euro in supporto al progetto Avanchair per la realizzazione di sedie a ruote hi-tech per disabili. Ecco tutti i dettagli.