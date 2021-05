WhatsApp: invisibili e offline anche mentre leggete, ecco il trucco nuovo

Riuscire ad ottenere quante più informazioni in merito alle applicazioni che ogni giorno vengono utilizzate risulta fondamentale. Nonostante si tratti di soluzioni molto blasonate e soprattutto comuni all’interno di ogni smartphone, ci sono sempre cose che non si conoscono. WhatsApp non è esente da questo ragionamento, visto che al suo interno ci sono molte funzionalità interessanti.

Molta attenzione viene data però solo ad alcuni aspetti, come ad esempio la messaggistica, le chiamate e le videochiamate ma anche la sicurezza e la privacy. Sotto questo aspetto WhatsApp risulta particolarmente attenta ed infatti ogni aggiornamento porta sempre un minimo ritocco alla privacy e alla sicurezza stessa. Da qualche tempo però gli utenti sarebbero venuti in possesso di un nuovo trucco utile a risultare offline pure mentre si leggono i messaggi.

WhatsApp: il nuovo trucco che vi permetterà di non aggiornare l’ultimo accesso

Secondo quanto riportato ultimamente, gli utenti saprebbero come fare a leggere i messaggi pur non risultando online. Il tutto potrebbe avvenire in merito a WhatsApp, ma utilizzando un’applicazione di terze parti.

Il nome da segnare è Unseen, opportunità di primo livello che ultimamente riesce a coinvolgere anche quelli più restii. Basta infatti trovare i scaricare questa applicazione dal web per avere a disposizione nuovi scenari in merito alla privacy di WhatsApp. Sarà infatti questa nuova piattaforma ad intercettare i vostri messaggi in arrivo, permettendovi di leggerli al di fuori dell’applicazione ufficiale. È chiaro che in questo modo nessuno mi vedrà online mentre lo fate ma soprattutto che il vostro accesso resterà aggiornato all’ultima volta che siete entrati su WhatsApp.