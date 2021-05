Il volantino Comet è assolutamente pazzesco, rappresenta la perfetta soluzione per riuscire a spendere il minimo indispensabile, senza doversi minimamente preoccupare della qualità generale dei prodotti acquistabili.

La campagna promozionale esattamente in linea con quanto visto ed apprezzato in passato, risulta essere perfettamente fruibile su tutto il territorio nazionale, con l’aggiunta della possibilità di acquisto sul sito ufficiale dell’azienda stessa. La consegna a domicilio, è importante ricordarlo, è prevista gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, indistintamente dalla tipologia della merce acquistata.

Scoprite in esclusiva assoluta i nuovissimi codici sconto Amazon, iscrivendovi il prima possibile al nostro canale Telegram dedicato.

Comet: quante offerte speciali, e che sconti

I prezzi racchiusi all’interno del volantino comet appaiono davvero molto più interessanti del previsto, a partire da ciò che è in grado di offrire per quanto riguarda la fascia alta della telefonia mobile. Qui gli utenti potranno pensare di acquistare Samsung Galaxy S21 5G, pagandolo soli 729 euro, come anche iPhone 12 a 839 euro o un buonissimo iPhone XR, il più economico fra tutti, a 579 euro.

Scendendo poi verso fasce di prezzo maggiormente alla portata, si scovano i vari Samsung Galaxy A12, Wiko view 4 Lite, Oppo A74, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Samsng Galaxy A32 o similari, tutti raggiungibili con un esborso finale inferiore ai 500 euro.

Ogni singolo prodotto elencato nel nostro articolo è distribuito in versione completamente no brand, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella stessa identica location di acquisto. Per tutte le informazioni vi rimandiamo direttamente alle pagine sottostanti.