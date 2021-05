Sconti davvero interessanti attendono gli utenti che sceglieranno di recarsi da Bennet per completare l’acquisto della tecnologia, garantendo nel contempo un risparmio praticamente mai visto prima d’ora.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente alla portata di ognuno di noi, gli acquisti, se interessati, potranno essere completati in esclusiva nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, ma non direttamente online sul sito dell’azienda.

Bennet: quante offerte speciali per tutti i gusti

Le offerte attualmente disponibili da Bennet partono da uno degli smartphone più in voga del 2020, parliamo dell’Apple iPhone 11, recentemente superato dai nuovi modelli del brand dell’azienda di Cupertino, ora ufficialmente raggiungibile con un esborso di 599 euro (almeno per quanto riguarda la versione da 128GB).

Nel caso in cui invece si volesse acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, sarà possibile affidarsi al Galaxy A51, ottima soluzione per gli utenti che vogliono godere di discrete prestazioni generali al giusto prezzo; difatti sarà possibile acquistarlo pagando 149 euro.

Non mancano anche soluzioni legate ai tablet, prodotti che nel corso degli anni sono andati leggermente scomparendo dagli scaffali dei rivenditori di elettronica. Nello specifico sarà possibile scegliere tra Apple iPad 10.2, in vendita a 299 euro, o Lenovo M10 Plus a soli 229 euro.

Questo è in sintesi ciò che vi attende nei negozi Bennet, tuttavia se volete approfondire le offerte pensate dall’azienda, dovete accedere subito alle pagine inserite nella galleria sottostante.