TIM fa infuriare un buon numero di utenti a seguito dell’annunciata linea di aumenti tariffari in previsione per alcune offerte. La data della disfatta è stata stabilita dal prossimo 9 Maggio 2021 con rimodulazioni che in alcuni casi si assesteranno sui 2 euro al mese. Un fatto che ormai sembra essere diventato una routine a spese degli utenti che possono accettare le condizioni imposte oppure esercitare liberamente il diritto di recesso gratuito normalmente previsto dalla normativa vigente. Scopriamo le ultime (brutte) novità in arrivo.

Rimodulazioni TIM per queste offerte; occhio al prezzo, sta per cambiare

Copertura, velocità, assistenza tecnica al top delle aspettative. Ma possibile che il prezzo delle offerte TIM debba rappresentare sempre una pesante incognita dopo la scelta? Esattamente così dopo l’ennesima ritoccatina al listino delle proposte Five IperGo ed Iron che passano rispettivamente a 5 e 7 Euro al mese. La motivazione addotta a questa scelta? Risponde la compagnia:

“per esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete, dal primo rinnovo a partire dal 9/5 la tua offerta TIM Five IperGo costerà 7 euro/mese anziché 5 euro e avrà 20 Giga/mese in più, già disponibili sulla tua linea.

Per esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete, dal primo rinnovo a partire dal 9/5 la tua offerta TIM Iron costerà 8,99 euro/mese anziché 6,99 euro e avrà 20 Giga/mese in più, già disponibili sulla tua linea”.

Diciamo che l’aumento può considerarsi in questo caso giustificato dalla prevista aggiunta dell’ulteriore traffico dati non richiesto. Ovviamente resta aperta la possibilità di cambiare promo operatore esercitando la rinuncia gratuita alle condizioni espresse tramite i canali ufficiali corrisposti a: