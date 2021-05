I fan di The Witcher stanno diventando sempre più impazienti di mettere le mani sulla nuova stagione della serie TV. Come ormai tutti gli appassionati sapranno lo show trae ispirazione dai romanzi di Andrzej Sapkowski, scrittore polacco ideatore della saga dello strigo. La storia racconta le avventure di Geralt di Rivia, cacciatore di mostri, e degli intrighi di potere tra le varie casate che governano il mondo in cui è ambientata la storia.

La saga di The Witcher, oltre alla serie TV Netflix, è balzato agli onori della cronaca grazie al meraviglioso gioco sviluppato da CDPR; Wild Hunt, questo il nome del gioco, è una vera e propria espansione del mondo ideato da Sapkowski aggiungendo un finale alternativo alla narrazione.

The Witcher: la seconda stagione si avvicina

L’attenzione dei fan in questo momento è però in questo momento rivolta tutta alle notizie che arrivano sulla seconda stagione dello show Netflix. La serie TV infatti, a causa della pandemia, ha subito numerosi ritardi; per di più, Harry Cavil, attore che presta il volto al personaggio di Geralt, è risultato positivo al Covid, ritardando ulteriormente i lavori.

Adesso però superato il momento difficile, la serie ha ripreso ad avanzare e finalmente le riprese sono giunte al termine. Adesso non resta che attendere la data ufficiale di rilascio della seconda stagione. Stando a quanto emerso dei rumors lo show dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2021; in molti però sperano di poter mettere le mani sulla seconda stagione di The Witcher. Non resta che attendere l’ufficialità e, per ingannare l’attesa, recuperare la prima stagione dello show.