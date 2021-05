Iliad: nuova offerta da 100 Giga in 5G a soli 9,99 euro al mese

La corsa al successo di Iliad è partita fin dal primo momento in cui l’azienda è arrivata in Italia. L’annuncio del suo arrivo fu dato molto tempo prima, con gli utenti che erano in trepidante attesa. Forse in tanti sapevano che si sarebbe trattato di un gestore fuori dal comune, il quale non avrebbe fatto la fine di alcune meteore visto in passato.

Effettivamente così è stato: Iliad ha dimostrato di avere la stoffa necessaria per cucire un capolavoro che pian piano è andato migliorandosi. Ad oggi il quarto posto in classifica tra i gestori maggiori appartiene proprio al noto provider proveniente dalla Francia. 7 milioni di utenti di cui il 95% soddisfatti del servizio riescono a rendere giustizia ad una realtà che molto probabilmente guadagnerà altre posizioni in futuro. Sul sito ufficiale poi è disponibile l’ennesimo capolavoro promozionale che consiste in un’offerta mobile da 100 giga.

Iliad: sul sito ufficiale ecco la promo da 100 giga che offre gratis il 5G

A marzo grande clamore aveva scaturito l’offerta di Iliad valida fino alla fine del mese che permetteva di avere 100 giga e il 5G gratis.

Proprio per rimediare e per rendere possibile la sottoscrizione anche a coloro che non avevano fatto in tempo, il colosso a scelto di riproporla ma questa volta senza limiti di tempo. Arriva dunque ufficialmente la Giga 100, offerta che permette di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, SMS limitati verso chiunque e 100 giga di traffico Internet ogni mese. Il costo mensile sarà di 9,99 € con il 5G gratuito.