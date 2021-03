Iliad e i suoi 100 giga: la promo migliore di sempre è la Flash 100

Il mondo di Iliad si dimostra sempre più propenso a battere la concorrenza ma anche a venire incontro alle esigenze degli utenti. Ovviamente ad essere interessati sono soprattutto coloro che stanno cercando di cambiare gestore di riferimento, auspicando di trovare qualcosa di meno costoso e più fiorente in termini di contenuti.

Iliad è proprio questo: risparmio, quantità ma anche tanta qualità. Quest’ultima caratteristica è stata migliorata negli anni, grazie al continuo supporto delle infrastrutture. Ora come ora Iliad risulta uno dei 4 gestori migliori, tra i quali figurano anche TIM e Vodafone. Il merito di Iliad però è quello di avere le promo più convenienti in assoluto, soprattutto per quanto concerne i contenuti. Ora sul sito ufficiale è presente la promo dell’anno, quella soluzione mobile che chiunque vorrebbe avere visto il prezzo ma anche i contenuti.

Iliad: le migliori offerte della concorrenza sono state battute dalla Flash 100 a 9,99 euro

Grazie all’ultima proposta, Iliad ha preso il largo rispetto alla concorrenza che ora può solo seguire. E’ arrivata ormai da qualche settimana la nuova Flash 100, promo che al suo interno include i migliori contenuti.

Il tutto per un prezzo mensile di 9,99 euro al mese per sempre e per tutti. Nella Flash 100 ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili italiani, SMS senza limiti verso tutti i provider e infine il pezzo forte: 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Iliad inoltre regala a tutti la connessione 5G, la quale sarà compresa nel prezzo senza dover sostenere costi extra.