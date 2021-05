I prezzi attualmente disponibili da Comet sono decisamente più bassi del normale, in questo modo ogni utente si ritrova ad avere la possibilità di spendere decisamente meno del previsto, godendo di un risparmio senza precedenti.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile ovunque in Italia, nonché online sul sito ufficiale dell’azienda. In questo modo il cliente può godere degli stessi identici sconti senza doversi spostare dal divano di casa propria, con l’aggiunta della possibilità di ricevere la merce gratis al proprio domicilio, solo nel momenti in cui la spesa supererà i 199 euro.

Comet: i prezzi sono per tutti bassissimi

Spendere poco con comet è davvero facile, grazie sopratutto alla presenza di un volantino pieno zeppo di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Tra queste spiccano chiaramente gli attuali top di gamma, quali sono Galaxy S21 5G, in vendita a 729 euro, passando per il leggermente più economico iPhone XR da 579 euro, finendo poi sul top del momento, quale è l’iPhone 12 in vendita a 839 euro.

Gli sconti sono interessanti anche nel momento in cui ci dedichiamo alla fascia intermedia della telefonia mobile, qui possiamo scovare soluzioni del calibro di Motorola G9 Power, Oppo A74, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A12 o anche Wiko View 4 Lite, tutti chiaramente in vendita a meno di 500 euro.

La campagna promozionale è stata inserita nell’articolo, in questo modo potrete sfogliare le pagine in esclusiva carpendo tutti gli sconti.