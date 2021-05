Le offerte del volantino esselunga appaiono essere davvero migliori delle più rosee aspettative, segnale che a tutti gli effetti l’azienda sta cercando di soddisfare le esigenze dei tantissimi consumatori alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare.

La campagna promozionale che andremo a discutere, lo ricordiamo, risulta essere disponibile in esclusiva nei singoli punti vendita fisici sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale di Esselunga. La validità è fissata al 12 maggio 2021, con scorte estremamente limitate, di conseguenza potrebbero a tutti gli effetti terminare prima del previsto.

Esselunga: le occasioni sono incredibili per tutti

Il prodotto su cui affonda le proprie radici l’intera campagna promozionale di Esselunga, è chiaramente il Samsung Galaxy A32, un dispositivo da poco reso disponibile in Italia, in vendita oggi a circa 249 euro, naturalmente in versione no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Il risparmio è interessante, la qualità del dispositivo coinvolto la potremmo quasi definire nella media, poiché parliamo di un display HD+ da 6.5 pollici, con lettore per le impronte digitali, batteria da 5000mAh, 4 fotocamere nella parte posteriore, processore octa-core a 2GHz di frequenza di clock, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile tramite microSD, senza dimenticarsi del chip NFC per i pagamenti mobile.

L’acquisto, come anticipato, potrà essere completato solamente in negozio, non sul sito ufficiale; per approfondire il volantino potrete recarvi personalmente nei vari punti vendita, senza limitazioni territoriali di alcun tipo.