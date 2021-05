Bisogna dirlo, le serie TV spagnole hanno una marcia in più. Azione, adrenalina e colpi di scena sono all’ordine del giorno, anzi no, dell’episodio. Titoli come Mar de Plàstico, Sky Rojo, La Casa di Carta e Vis a vis 4 hanno saputo appassionare gli abbonati di Netflix e di chi, tramite Sky, guarda questa piattaforma. Ma è proprio di Vis a vis che vogliamo parlarvi perché pochi sanno che ha molte cose in comune con La Casa di Carta. Inoltre ci sono anche altre cose che ancora non si sanno di questa serie TV e che ora vi sveleremo. Ecco tutti i dettagli.

Cosa c’è in comune tra La Casa di Carta e Vis a vis 4

Molti si staranno chiedendo cosa accomuna queste due serie TV così differenti tra loro. Sicuramente qualche lettore si sarà subito ricordato di Aba Flores che ne La Casa di Carta interpretava Nairobi. Purtroppo per i suoi fan la sceneggiatura l’ha fatta morire durante la quarta stagione. Ma anche i quelli di Vis a vis 4 non si saranno certo dimenticati di lei e del suo ruolo di Saray Vargas, l’amica più fedele di Zulema Zahir.

Un’altra cosa che accomuna queste due serie è la colonna sonora: Agnus Dei di Cecilia Krull e My Life Is Going On sempre di Cecilia Krull. Ma se questo non vi basta c’è un’ulteriore cosa che le due serie TV condividono fra loro. Tra l’altro sarebbe la più importante e quella che ha le ha portate al successo.

Si chiama Álex Pina, mente e sceneggiatore sia di Vis a vis 4 che de La Casa di Carta. Un grande regista capace di realizzare due titoli che hanno fatto innamorare milioni di spettatori.

Infine c’è un’altra attrice ha recitato sia in La Casa di Carta che in Vis a vis 4. Si tratta di Najwa Nimri che in una interpreta la cattivissima ispettrice di polizia Alicia Sierra, mentre nell’altra ha il ruolo non tanto migliore di Zulema Zahir.

Ecco un particolare su Macarena che in pochi conoscono

E se non vi basta sapete perché da Vis a Vis 4 Macarena sparisce vittima di un attentato lottando tra la vita e la morte in un letto di ospedale? È subito spiegato, l’attrice Maggie Civantos era impegnata nelle riprese di Las chicas del cable. Pochi sanno che sarebbe dovuta morire, ma i fan disperati ne chiedevano il ritorno. Ecco come mai Macarena rientra a gran richiesta dagli ultimi episodi della quarta stagione.

Per ulteriori novità in merito a questa serie TV e di un possibile sequel con nuovi episodi vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.