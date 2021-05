Il tema delle radiazioni cellulari è divenuto nevralgico al tempo della discussione emersa in relazione alla potenziale pericolosità della rete 5G in Italia. Tante sono state e continuano ad essere le diatribe tra chi non vuole precludersi l’accesso al network del futuro e chi, invece, lo reputa assai pericoloso per la salute.

Ma al di là di ogni personale parere è un dato di fatto che le radiazioni non ionizzanti non rappresentino un vero rischio per l’incolumità degli esseri viventi. Numerosi studi lo hanno provato con cauto ottimismo, fermo restando il fatto che meno onde elettromagnetiche significa anche meno rischio in vista di una valutazione a lungo termine ancora da prendere in considerazione. Quali sono gli smartphone più nocivi? Ce lo dicono queste liste.

Radiazioni alte

Xiaomi Black Shark 2 – 1.92 W/Kg Sony Xperia XA2 Plus – 1.9 W/Kg Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg Sony Xperia tipo dual 1.62 W/Kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 Life – 1,48 W/kg Honor 8 – 1,5 W/kg Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg Huawei GX8 – 1,44 W/kg Huawei P9 – 1,43 W/kg Huawei Nova Plus – 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg Xiaomi Mi9 – 1,389 W/kg Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg Google Pixel 3 – 1,33 W/kg OnePlus 6 – 1,33 W/kg Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg Honor 9 – 1,26 W/kg Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg Honor 5C – 1,14 W/kg Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg

Radiazioni basse