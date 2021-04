Iliad propone il 5G gratis ma solo con la nuova offerta da 100 Giga

I risultati ottenuti da Iliad in questi primi tre anni di esercizio parlano ormai molto chiaro: il gestore è nettamente promosso. Non ci sono dubbi riguardo alla sua crescita effettiva, la quale sarebbe arrivata già dai primi mesi di esercizio sul territorio italiano. Ricordiamo infatti che questo provider pur provenendo dalla Francia, risulta italiano a tutti gli effetti.

Il suo obiettivo era quello di insidiare i grandi gestori, riuscendo a dire la sua senza troppe problematiche. Ad oggi, guardando il recente passato, si può dire che l’esame di Iliad è stato ampiamente superato visto anche il grande apporto degli utenti. Sono oltre 7 milioni coloro che hanno una delle offerte del gestore, il quale continua a proporre soluzioni di altissimo livello. A dimostrarlo è l’ultima opportunità sul sito ufficiale, la quale sarà disponibile fino a data da destinarsi e con tutti i migliori contenuti in circolazione.

Iliad: un’offerta da 100 giga con il 5G gratis costa solo 9,99 € al mese

In tanti dopo aver perso l’opportunità di sottoscrivere l’offerta da 100 giga dello scorso mese di marzo, si stavano mangiando le mani. Proprio per questo gli ha deciso di intervenire proponendo una nuova soluzione che cambia solo nel nome quanto visto durante il mese scorso.

Con 9,99 € al mese e per sempre gli utenti potranno infatti sottoscrivere la nuovissima Giga 100, soluzione regina del mercato telefonico mobile. Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi altro gestore, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web ogni mese. Inoltre Iliad nel prezzo comprende il 5G gratis per tutti coloro che aderiscono alla promo.