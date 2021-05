Il risparmio è assolutamente garantito con le nuove offerte del volantino Expert, i prezzi sono bassi e sopratutto sono alla portata di ogni utente sul territorio italiano.

La spesa è ridotta ai minimi termini per tutti coloro che decideranno di recarsi fisicamente in negozio, oppure di affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, con spedizione a pagamento presso il domicilio. Il Tasso Zero, nel caso in cui si voglia richiedere la rateizzazione, sarà raggiungibile al superamento di una spesa di 199 euro, e con l’approvazione da parte della finanziaria.

Expert: quali sono gli sconti più interessanti

Gli sconti legati alla telefonia mobile spaziano nelle più svariate fasce di prezzo, cercando di assecondare le richieste e le esigenze della maggior parte degli utenti.

Suddividendo le proposte per brand, sottolineiamo la presenza di iPhone 12 Pro Max a 1249 euro, iPhone SE 2020 a 429 euro (variante da 64GB) e iPhone 12. Molto interessanti sono anche le offerte legate ai dispositivi Xiaomi, qui sarà possibile spaziare tra Mi 11 5G a 799 euro, Mi 11 Lite 5G a 449 euro, Mi 11 Lite a 349 euro, Mi 10T Lite a 299 euro e modelli più economici.

L’altra grande azienda coinvolta nel volantino Expert è chiaramente Samsung, con il capostipite Galaxy S21 a 729 euro, per scendere poi verso Galaxy A12 a 169 euro, Oppo A74 a 299 euro, Oppo A54 a 269 euro, Motorola E6s a 99 euro, Motorola G20 a 149 euro, Realme 7 Pro a 259 euro, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi 9C e tantissimi altri ancora.