Gli sconti di Coop e Ipercoop sono letteralmente da urlo nel nuovo corrente volantino che l’azienda ha deciso di rendere disponibile per ogni utente sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo.

L’accesso alle promozioni, come potete benissimo immaginare, risulta essere alla portata di ognuno di noi, basterà recarsi in negozio e sarà possibile acquistare ad un prezzo scontato. Nell’eventualità in cui si volesse comprare tramite il sito ufficiale, ricordiamo essere possibile richiedere la consegna a domicilio, senza costi aggiuntivi, previo un ordine del valore di almeno 19 euro.

Coop e Ipercoop: tanti sconti nel volantino

Il volantino Coop e Ipercoop parte con lo scontare svariati prodotti di tecnologia, tra cui troviamo anche elettrodomestici di ultima generazione, ma offre il meglio di sé nel momento in cui si avvicina agli smartphone di fascia medio-bassa.

Il dispositivo più interessante che effettivamente è possibile acquistare è il Samsung Galaxy A41, un modello in vendita a 199 euro, e caratterizzato da un buonissimo display AMOLED da 6 pollici, con risoluzione FullHD+, nonché comunque un processore octa-core.

L’alternativa proposta dall’azienda è lo Huawei Y6p, una versione sicuramente ridotta in termini qualitativi, e nel prezzo finale di vendita, corrispondente per l’esattezza a 149 euro, naturalmente per la variante senza brand e con garanzia di 24 mesi.

Il volantino di Coop e Ipercoop può essere sfogliato direttamente sul sito ufficiale, prima di decidere se eventualmente recarsi in negozio per completare gli acquisti.