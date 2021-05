Le offerte del nuovo volantino Comet rendono davvero felici gli utenti che da sempre vorrebbero cercare di risparmiare il più possibile, godendo ugualmente dei migliori prodotti disponibili.

La soluzione descritta nell’articolo, lo ricordiamo, risulta effettivamente accessibile in ogni negozio, senza distinzioni o limitazioni particolari, nonché direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda. Coloro che effettueranno un acquisto con l’e-commerce avranno la possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, previo un ordine del valore superiore ai 49 euro.

Comet: questi sono gli sconti più pazzi

Il risparmio è davvero incredibile, considerando appunto che le pagine del volantino sono ben 24, suddivise equamente tra tutte le categorie merceologiche effettivamente trattate dal rivenditore di elettronica.

I top di gamma sono rappresentati dagli ultimi prodotti lanciati sul mercato, quali possono essere Samsung Galaxy S21 5G, acquistabile con un esborso finale di 729 euro, senza dimenticarsi di Apple iPhone XR, il cui prezzo è di 579 euro, oppure di iphone 12, raggiungibile nella variante da 128GB di memoria interna a 839 euro.

Sono anche disponibili tantissime occasioni interessanti nella fascia intermedia della telefonia mobile, rientrano in 500 euro di spesa sarà possibile svariare tra Oppo A53, Oppo A74, Motorola Moto G30, Motorola Moto G9 Power, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A32, Wiko View 4 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 o similari.

Le proposte, come potete immaginare, sono davvero tantissime, per questo motivo consigliamo caldamente di prendere visione delle pagine che trovate nel nostro articolo, in modo da conoscerle da vicino.