Torna di nuovo alla ribalta il torneo Call of Duty Mobile che mette in palio un ricco premio per il vincitore mondiale dello sparatutto per smartphone e tablet Android ed iOS. Si parla di qualcosa come 2 milioni di dollari che Activision mette in palio dopo l’annuncio dell’intesa con Sony. Il device ufficiale della famosa competizione sarà l’Xperia 1 III. Scopriamo tutti i dettagli dell’operazione.

Call of Duty: chi vincerà i 2 milioni di dollari del torneo mondiale

Anche in Italia si potrà partecipare all’evento che Activision aprirà il prossimo 3 Giugno 2021. Si tratta della disfatta più attesa per i pro-gramer che si metteranno in gioco ad una sfida all’ultimo sangue. Ricco il montepremi per uno dei titoli di maggior successo della casa sviluppatrici. Ad oggi ingloba un bacino di utenti pari a 270 milioni di persone in tutto il mondo per un fatturato complessivo di 480 milioni di dollari grazie agli acquisti in-app.

Matt Lewis, Vice Presidente del reparto mobile di Activision, commenta così alla vigilia dell’attesissimo evento:

“Ogni giorno, milioni di giocatori di Call of Duty Mobile, si divertono giocando al nostro gioco.

Dopo il successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di aumentare il montepremi in palio e il numero di squadre che potranno qualificarsi, in modo da spingere i migliori giocatori a competere tra di loro”.

L’ufficialità del Call of Duty Mobile World Championship è stata sancita con un teaser proposto su Youtube che riportiamo qui a seguire:

Entro i prossimi giorni lo sviluppatore condividerà ulteriori dettagli sull’iniziativa e sugli eventi che consentiranno le qualificazioni. Sony, come anzidetto, è partner ufficiale del progetto con il suo Xperia 1 III, device forte di un display con tecnologia visiva CinemaWide con refresh rate da 120 Hz per giochi scattanti e fluidi in ogni azione.