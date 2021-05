WindTre vuole attirare l’attenzione dei già clienti di rete fissa e convincerli a procedere con l’attivazione di una nuova SIM mobile, a tal proposito lancia delle nuove offerte che permettono di ottenere ogni mese una quantità illimitata di Giga di traffico dati. Dopo aver proposto la sua Unlimited Special a un costo di 9,99 euro al mese, WindTre sfoggia la nuova Go Unlimited Top +.

WindTre GO Unlimited Top+: nuova offerta con Giga illimitati a meno di 6,00 euro al mese!

La WindTre GO Unlimited Top + prevede un costo di rinnovo di 5,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati

L’attivazione può essere effettuata esclusivamente dai clienti WindTre di rete fissa, i quali possono richiedere la nuova offerta recandosi in uno dei numerosi punti vendita del gestore, acquistando la nuova SIM ed effettuando il trasferimento del numero dal loro attuale operatore.

La SIM e il costo di attivazione della WindTre GO Unlimited Top + sono offerti gratuitamente dal gestore che, in caso di disattivazione della rete fissa, procede però con la diminuzione della quantità di Giga di traffico dati proposta mensilmente. In questo caso, infatti, i clienti potranno usufruire ogni mese di 50 GB di traffico dati.

Gli utenti che desiderano ottenere contenuti abbondanti come quelli proposti dalla WindTre GO Unlimited Top + pur non essendo già clienti di rete fissa possono optare per la tariffa Unlimited con Easy Pay, che prevede un costo di rinnovo di 29,99 euro al mese. Soglie non indifferenti sono offerte anche dalla WindTre XLarge, che prevede una spesa mensile di 16,99 euro; e dalle numerose offerte operator attack.