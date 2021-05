WhatsApp: un nuovo aggiornamento cambierà l'app per sempre, ecco le novità

Non ci sono ormai al mondo persone che non conoscano WhatsApp, soprattutto grazie all’utilità della piattaforma. Questa applicazione di messaggistica è diventata famosa ormai anni fa, proponendo un nuovo modello di telecomunicazione ad oggi super efficace.

Avere a disposizione un’applicazione mobile che con il solo ausilio della connessione di rete permette di inviare dei messaggi è stato infatti il punto di svolta. I tanto cari SMS sono andati dunque in pensione o quasi, visto che neanche più le promozioni mobili li integrano al loro interno. WhatsApp continua peraltro a rinnovarsi con lo scopo di soddisfare sempre di più gli utenti o magari quelli che fino ad oggi non lo sono stati. Per tale motivo si stava pensando ad un’innovazione decisiva sotto un aspetto fondamentale, ovvero quello di voler cambiare smartphone e sistema operativo.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento comporterà l’aggiunta della possibilità di migrare le chat da Apple ad Android e viceversa

Tutti coloro che utilizzano WhatsApp e che almeno una volta hanno provato a cambiare smartphone, sapranno che c’è un problema. Se decidete infatti di acquistare un dispositivo con un sistema operativo diverso, non potrete trasferire le chat dal vecchio smartphone.

Tale limitazione in questi termini riguarda soprattutto i dispositivi Android ed Apple, i quali non permettono tale trasferimento. Proprio per questo, successivamente anche alle grandi lamentele da parte del pubblico, si starebbe pensando al nuovo aggiornamento.

Questo arriverà a breve ed integrità finalmente la possibilità di migrare le chat da una piattaforma all’altra senza troppi problemi. Si risolverà così una problematica molto grande che spesso risultava molto pesante per gli utenti.