Asso piglia tutto, così si potrebbe definire in questi giorni Very Mobile, l’operatore mobile virtuale di WindTre. Non solo si appoggia su una delle reti migliori in Italia, ma i suoi prezzi sono da urlo. Potrebbe bastare così? Effettivamente sì, ma Very Mobile sembra essere inarrestabile! Continua la sua pazzia con una promozione su due offerte davvero incredibile che fa fuori Fastweb e Iliad. Questo MVNO regala tutto e continuerà questa sua pazzia fino al 9 maggio 2021, meglio sbrigarsi! Ecco tutti i dettagli.

Very Mobile ai clienti Iliad e Fastweb regala tutto!

Si tratta di una delle iniziative più interessanti nel panorama delle offerte degli MVNO. Very Mobile fino al 9 maggio 2021, decidendo di prorogare questa promozione, regala tutto ai clienti che provengono da Iliad, Fastweb e non solo. Inclusi ci sono anche PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali.

Di cosa si tratta? Very Mobile agli utenti che decideranno di attivare una delle due offerte a loro dedicate regalerà SIM e attivazione. In pratica tutto gratis e da pagare solo il canone mensile della tariffa sottoscritta. Ecco le due opzioni selezionabili:

Very Mobile a 4,99 euro al mese offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nel territorio nazionale. SMS illimitati verso tutti i numeri mobili italiani. Inoltre inclusi nell’offerta 30 Giga di traffico dati sotto coperture 4G e VoLTE. Infine 2 ,80 Giga di traffico dati in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Ecco il link diretto per sottoscrivere l’offerta;

Very Mobile a 6,99 euro al mese offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nel territorio nazionale. SMS illimitati verso tutti i numeri mobili italiani. Inoltre inclusi nell'offerta 100 Giga di traffico dati sotto copertura 4G e VoLTE. Infine 3,90 Giga di traffico dati in Roaming nei Paesi dell'Unione Europea. Ecco il link diretto per sottoscrivere l'offerta.

Nelle due offerte, Very Mobile include anche l’Hotspot di rete per trasformare il proprio smartphone in un modem WiFi, il servizio Ti Ho Cercato e RingMe. Come ormai da disposizioni legislative i servizi VAS, abbonamenti cosiddetti premium, sono automaticamente bloccati.

Nel caso il vostro operatore non rientri tra quelli compatibili con questa offerta non bisogna disperare. Questo MVNO ha altre tariffe molto convenienti da consultare.