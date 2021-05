I prodotti Samsung sono in vendita da Unieuro a prezzi effettivamente mai visti prima, l’occasione perfetta per raggiungere l’acquisto dei migliori dispositivi in circolazione, riuscendo nel contempo a risparmiare davvero moltissimo.

La campagna promozionale è aperta a tutti sul territorio nazionale, è importante sapere che gli acquisti potranno essere completati sia online che nei punti vendita, con possibilità inoltre di ricevere la merce a domicilio, senza necessariamente pagare le spese di spedizione per la consegna, solo nel momento in cui l’ordine sia superiore ai 49 euro.

Unieuro: occasioni da non perdere per tutti

Il volantino Unieuro punta tutto sui prodotti di casa Samsung, decidendo di scontare alcuni dei migliori smartphone in circolazione, come ad esempio il Galaxy S20 FE. Questi è stato lanciato sul mercato nel corso del 2020, ma ancora oggi è ritenuto attuale, date le stesse specifiche del Galaxy S20, impreziosite dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon, e sopratutto dal prezzo finale di soli 399 euro.

Coloro che invece vorranno puntare più in alto, potranno affidarsi all’ultimo Samsung Galaxy S21+, il cui prezzo sarà di 799 euro, ma che allo stesso tempo rappresenta uno sconto decisamente importante per il taglio di memoria da 256GB.

Naturalmente le proposte del volantino Unieuro non si limitano esclusivamente ai suddetti modelli, per questo motivo non dovete perdere assolutamente di vista le pagine che potete raggiungere sul sito ufficiale (ricordando comunque che gli acquisti saranno effettuabili in tutti i negozi).