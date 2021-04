Il volantino MediaWorld prova a destabilizzare l’ambiente, proponendo una soluzione veramente rivoluzionaria e difficilmente vista in passato. Gli utenti che effettueranno un acquisto, presentando la propria carta MediaWorld Club, potranno concorrere alla vincita di una Mini ClubMan.

La campagna promozionale, come accade di solito quando parliamo delle soluzioni dell’azienda, risulta essere attiva sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale, in modo da avere la possibilità di accedervi anche tranquillamente dal divano di casa propria. L’unica cosa da sapere e da ricordare riguarda chiaramente le spese di spedizione, da aggiungere al prezzo di listino che vediamo mostrato a schermo (al massimo hanno un costo di 9,99 euro).

Come specificato, per partecipare al concorso sarà necessario presentare la carta MediaWorld Club al momento dell’acquisto, e poi registrarsi in un secondo momento sul sito indicato. Se fortunati potrete vincere una bellissima automobile Mini ClubMan.

MediaWorld: le offerte fanno felici gli utenti

I prezzi racchiusi all’interno dell’ultimo volantino MediaWorld sono veramente convenienti e coinvolgenti, infatti ogni cliente si ritrova ad avere la possibilità di accedere prima di tutto a prodotti brandizzati Apple, quali possono essere iPhone XR, in vendita a 529 euro, iPhone 11, oggi disponibile a 629 euro, come anche iPhone 11 Pro, acquistabile a 899 euro o similari.

In alternativa sono comunque disponibili anche dispositivi Android, i quali potranno essere Samsung Galaxy S21, disponibile a 779 euro, passando anche per i più economici TCL 20 Pro, Oppo Reno 4, Xiaomi Redmi 9T, Samsung Galaxy A02s, Motorola Moto G Pro e similari.

Naturalmente il volantino MediaWorld appare essere decisamente ricco di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per questo motivo raccomandiamo caldamente di guardare le pagine sottostanti.