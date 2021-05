A partire da domani 3 maggio 2021 WindTre riproporrà gli Xiaomi Days, offrendo ai suoi clienti alcuni smartphone del produttore cinese a prezzo scontato rispetto al listino, con acquisto in un’unica soluzione.

L’iniziativa WindTre Xiaomi Days, già proposta anche in passato, sarà disponibile questa volta dal 3 al 23 Maggio 2021 e proporrà sconti fino a 150 euro per l’acquisto di diversi smartphone, anche 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre ripropone gli Xiaomi Days con sconti fino a 150 euro

Iniziando con gli sconti di valore più ridotto, si parte con lo Xiaomi Mi 11 Lite 4G offerto al prezzo di 329,90 euro invece di 349,90 euro di listino, dunque con uno sconto di 20 euro. Con uno sconto di 30 euro è invece disponibile il Redmi 9T, al prezzo di 199,90 euro invece di 229,90 euro. Invece, lo Xiaomi Redmi 9 viene proposto durante l’iniziativa di WindTre al prezzo di 129,90 euro invece di 169,90 euro, dunque con uno sconto di 40 euro sul prezzo di listino.

Salendo ancora, è possibile acquistare dal 3 al 23 Maggio 2021, salvo proroghe o cambiamenti, lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro con un prezzo di 299,90 euro invece di 349,90 euro (50 euro di sconto). Sempre con 50 euro di sconto, verrà proposto anche lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G al prezzo di 399,90 euro invece di 449,90 euro. Lo Xiaomi Redmi Note 9 prevede invece uno sconto di 60 euro, che porta il prezzo a 169,90 euro invece dei 229,90 euro di listino. Invece, lo Xiaomi Mi 11 5G avrà uno sconto di 100 euro, a 799,90 euro invece di 899,90 euro.

Infine, con uno sconto di 150 euro viene proposto lo Xiaomi Mi 10T, a 349,90 euro invece di 499,90 euro. Tutti i modelli sopra elencati di Xiaomi saranno acquistabili in un’unica soluzione nei negozi e probabilmente anche online, come accaduto anche nelle scorse edizioni. Per scoprire maggiori dettagli dell’iniziativa, visitate il sito ufficiale dell’operatore.