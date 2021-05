Apple ha pubblicato un aggiornamento delle tariffe sull’assistenza e riparazione per i suoi iPad Pro. Il device di nuova generazione ha un costo di riparazione di circa € 751. Il prezzo é leggermente superiore a quello dell’iPad della vecchia generazione. La differenza di prezzo é probabilmente dovuto al nuovo display mini-LED esclusivo dell’iPad Pro da 12,9 pollici.

Il costo di riparazione si applica solo se non hai AppleCare +. Nel caso in cui avessi un piano AppleCare + sul tuo iPad Pro, il costo del servizio di riparazione è di ‘soli’ € 49, con due riparazioni per danni accidentali disponibili ogni 12 mesi. Inoltre, non sará necessario pagare una commissione in caso di problemi di produzione; i problemi legati alla fornitura Apple saranno coperti dalla garanzia di un anno.

iPad Pro 12,9 pollici: il dispositivo ha un’elevata richiesta

A quanto pare, il prezzo di € 751 si applica a qualsiasi danno dell’iPad Pro, incluso un display rotto. La tariffa per due anni di AppleCare + è di € 149 e l’abbonamento puó essere esteso indefinitamente senza limite. Per quanto riguarda l’iPad pro da 11 pollici, le tariffe non sono cambiate ed una riparazione senza AppleCare + ha un costo di € 541.

Nel frattempo, i nuovi modelli di iPad Pro con chip M1 di Apple sono stati messi in vendita da pochi giorni e saranno disponibili a partire dal 21 maggio. Se ordinate adesso, potrete ricevere il vostro tablet a fine giugno 2021 poiché c’è una richiesta elevatissima. Probabilmente queste scorte finiranno molto presto; infatti il dubbio é che ci sará una corsa per l’acquisto del nuovo tablet con chip M1.