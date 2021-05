Nelle ultime settimane ci sono state una raffica di sviluppi nel settore dei podcast. Google, nel frattempo, ha appena ridisegnato la schermata Now Playing su iOS e ha ampiamente implementato la possibilità di bloccare i consigli. La schermata Now Playing rinnovata è apparsa per la prima volta su Android all’inizio del 2021.

Google ha spostato alcuni tasti della timeline in modo che appaiano direttamente sotto il nome dell’episodio. I pulsanti Riproduci / Pausa e Successivo sono affiancati ora da un pulsante a forma di cuore. Velocità di riproduzione, timer di spegnimento e il tasto Condividi sono sulla riga inferiore. Nel complesso, si tratta di interessanti modifiche che aiutano a modernizzare l’interfaccia utente Now Playing e ora le modifiche sono disponibili su iOS.

Google Podcast é ora disponibile su iOS con il nuovo update

Questi cambiamenti sono stati resi disponibili tramite un aggiornamento lato server alla versione 2.0.10 dall’inizio di questo mese. La riprogettazione è stata in parte eseguita per accogliere controlli aggiuntivi. Vale a dire che il “cuore” presente vicino ai pulsanti ‘Riproduci / Pausa’ permette alla piattaforma di mostrare più episodi consigliati per l’utente. In alternativa, puoi pure bloccare podcast che non ti interessano.

Puoi vedere una cronologia completa di tutte le personalizzazioni che hai effettuato in Podcast su una pagina Le mie attività di Google. Queste funzionalità ti consentono anche di personalizzare la scheda “Esplora” e di rimuovere programmi ed episodi che non ti piacciono. In precedenza non era possibile ottimizzare i consigli in Google Podcasts. La funzione é ora completamente implementata su Android ed é appena arrivata su iOS. Controlla di aver scaricato l’ultima versione.