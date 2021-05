Quando una donna cammina sola per strada il rischio di molestie è sempre in agguato. La pagina Instagram DonnexStrada ha deciso di intervenire direttamente per scongiurare questa possibilità. Infatti, l’obiettivo della pagina è quello di aiutare tutte le donne che si trovano in questa situazione, intervenendo in prima persona.

Infatti, quando una donna deve affrontare un tragitto a piedi spesso si chiama un’amica o un amico per fare conversazione. Di solito, la telefonata dura per tutto il tragitto da percorrere e permette di sentirsi più sicuri.

Tuttavia, potrebbe capitare che non ci siano amici disponibili a rispondere alla chiamata a qui entrano in gioco le DonnexStrada. La pagina infatti invita a contattare direttamente le amministratici nel caso in cui non ci si senta al sicuro mentre si percorre un tratto a piedi e non solo.

DonnexStrada è la pagina Instagram dedicata alle donne

Come si può leggere sulla pagina Instagram, in seguito a questa richiesta di supporto, le amministratrici della pagina faranno partire una diretta. La conversazione servirà a scongiurare molestie o approcci non desiderati, evitando così problemi.

Inoltre, nel caso in cui dovessero verificarsi, il video sarà una testimonianza diretta di quanto avvenuto. Tutti i partecipanti alla diretta potranno eventualmente chiamare i numeri di emergenza.

Il progetto DonnexStrada è partito a marzo 2021 e al momento può contare oltre 70 mila follower. Nel corso di questi mesi, ci sono stati diversi contatti e per fortune poche richieste di assistenza. Le donne che chiedono assistenza alla pagina inoltre possono fornire maggiori dettagli sulla città in cui ci si trova, sul tratto di strada da percorrere così da poter fornire tutte le informazioni in caso di emergenza.

La pagina, inoltre, garantisce l’anonimato delle proprie utenti. Prima di avviare la diretta si può specificare se questa deve essere privata o pubblica, così da rispettare la privacy delle persone.