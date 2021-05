Attualmente, le banche come Unicredit, BNL e Sanpaolo, non possono più decidere di chiudere il nostro conto corrente quando vogliono. Infatti, proprio di recente, abbiamo visto come gli istituti di credito potevano attuare una chiusura unilaterale del conto corrente mediante una semplice raccomandata. Dopo di questa, avremo avuto disposizione il tempo contato per aprire un nuovo conto corrente e andarvi a trasferire tutta la movimentazione che abbiamo a disposizione.

Tuttavia, c’è da dire che non era sempre semplice effettuare questo tipo di operazione in breve tempo. Tutto vanificato però, poiché c’è stata l’introduzione di un disegno di legge molto importante che prevede una maggiore protezione per tutti i correntisti italiani. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.