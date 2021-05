Comet prova in tutti i modi a sorprendere le dirette concorrenti della rivendita di elettronica, garantendo l’accesso agli utenti ad una campagna promozionale dall’assoluto spessore.

Il volantino, come era lecito immaginarsi, risulta essere perfettamente accessibile sia in negozio che tramite il sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere la merce al domicilio, senza pagare le spese di spedizione, a patto che l’ordine abbia valore superiore ai 49 euro.

Comet: quante offerte e che sconti

L’ottima campagna promozionale attraversa pienamente tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, cercando di soddisfare il maggior quantitativo di utenti possibili. I top di gamma sono fortemente rappresentati dal Samsung Galaxy S21, attualmente in commercio a circa 729 euro, per passare poi sulla concorrenza diretta di iPhone 12, il cui prezzo è di 839 euro, come anche iPhone XR, disponibile all’acquisto a 579 euro.

Rientrando nei ranghi di prodotti decisamente più economici, ecco quindi giungere le possibilità di acquisto relative a Motorola Moto G30, Motorola Moto G9 Power, Oppo A72, Oppo A53, Oppo A74, Xiaomi Mi 11 Lite, Samsung Galaxy A12 e tantissimi altri ancora, tutti con prezzi che non andranno oltre la cifra standard di 299 euro.

I prodotti elencati nell’articolo sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono distribuiti in versione no brand, quindi gli aggiornamenti software verranno rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Per conoscere da vicino tutti i prezzi del volantino Comet, dovete aprire il prima possibile le pagine sottostanti.