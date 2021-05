WhatsApp: nuovo messaggio promette un buono da 500€, ecco la verità

Si parla molto spesso di tutte le problematiche che può avere anche un colosso come WhatsApp, il quale negli ultimi anni è stato una macchina da guerra. Non ci sono dubbi infatti sulla resa del servizio, la quale è massima soprattutto quando si tratta di messaggi, chiamate e videochiamate.

In tanti avrebbero da ridire però su alcuni aspetti, uno su tutti la sicurezza. Infatti secondo molte voci l’applicazione avrebbe diversi problemi nel gestire i messaggi truffaldine. Tutto questo deriverebbe dalla forte presenza all’interno delle chat di catene di Sant’Antonio piene di truffe. Purtroppo WhatsApp su questo non può fare niente se non limitare il fenomeno. Secondo quanto riportato durante gli ultimi giorni un nuovo messaggio avrebbe messo in crisi gli utenti, promettendo un buono da 500 € da parte di Esselunga. Ovviamente non c’è nulla di vero e per questo l’azienda ha preferito chiarire il tutto con un comunicato.

WhatsApp: il messaggio di Esselunga è falso, il comunicato ufficiale