Le notizie in merito all’arrivo di un primo tablet pieghevole di Samsung avevano già trovato le prime conferme nella registrazione del marchio effettuata dal colosso ma un ulteriore indizio rende la supposizione ancora più concreta. Samsung ha brevettato un nuovo display per i dispositivi pieghevoli.

Samsung S-Foldable: il colosso brevetta un nuovo display per dispositivi pieghevoli!

Lo scorso 28 aprile Samsung ha brevettato un nuovo tipo di display il cui nome, S-Foldable, lascia intuire il riferimento ai dispositivi pieghevoli. Le caratteristiche del pannello sul quale il colosso sarebbe a lavoro sono sconosciute ma con molta probabilità si tratta di una delle numerose soluzioni pensate per rendere i device pieghevoli quanto più resistenti. Il problema legato alla fragilità dello schermo potrebbe essere legato in questo caso alla produzione dei primo tablet pieghevole.

Diverse voci vedono l’azienda attualmente impegnata nella produzione del suo Galaxy Z Fold Tab, il primo tablet con display pieghevole il cui nome sembra confermato dalla registrazione del marchio effettuata dalla stessa Samsung nei giorni appena trascorsi. L’arrivo del dispositivo potrebbe non essere poi così lontano e il display brevettato dal colosso potrebbe essere destinato proprio ad esso ma, tenendo conto delle numerose idee mostrate dai brevetti Samsung più recenti, il nuovo pannello potrebbe trovare posto anche su un nuovo modello di smartphone pieghevole. In effetti, uno smartphone inedito con doppia piega è stato al centro di diverse indiscrezioni nelle scorse settimane e si è ritenuto probabile l’arrivo del device in questione entro la fine di quest’anno.

Le informazioni sono ancora poco chiare ma sicuramente nei prossimi giorni si faranno strada ulteriori indizi tramite i quali sarà possibile avere un’idea sui progetti di casa Samsung.