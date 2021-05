Il noto marchio francese Renault ha presentato ufficialmente in Italia una nuova versione e un nuovo allestimento della sua celebre Renault Captur, ovvero la nuova Hybrid E-Tech 145 e l’allestimento sportivo R.S. Line. I prezzi per queste due novità saranno rispettivamente di 25.750 euro e 24.400 euro.

Due importanti novità, dunque, quelle annunciate dal noto marchio francese per il mercato italiano. La versione con motore Hybrid E-Tech 145, in particolare, ha una potenza di 145 CV e, a detta dell’azienda, garantisce una autonomia su strada in modalità solo elettrica fino all’80% e questo permetterà di avere una riduzione dei consumi del 40% rispetto ai classici motori non elettrici.

Oltre a questo, la Renault Captur guadagna anche un nuovo allestimento più sportivo che va ad aggiungersi agli altri disponibili (Zen, Business, Intens, Paris). R.S. Line si distingue infatti per la presenza di alcuni tratti estetici particolari. Tra questi, troviamo ad esempio un diffusore posteriore grigio, i cristalli e il lunotto oscurati, un doppio scarico cromato, un badge “R.S. Line” posizionato sul retro e i cerchi in lega Le Castellet da 18 pollici. Il design e il look sportivi si riflettono anche all’interno della vettura. Notevole, infatti, la presenza di una riga rossa sulle bocchette dell’aria, il volante rivestito in pelle e traforato con cuciture rosse e grigie e la plancia che è caratterizzata da una finitura in stile carbonio. Non mancano infine diversi sensori e servizi per aiutare il conducente alla guida, come l’assistenza al parcheggio anteriore e posteriore tramite il parking camera.