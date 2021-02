Il nuovo CEO di Renault, Luca De Meo, aveva da poco presentato il nuovo piano dell’azienda, il quale puntava molto sulle auto elettriche. Durante l’evento di presentazione era stata svelata l’inedita Renault 5 Prototype, che non è altro che una concept car elettrica basata sullo storico modello Renault 5, rivisto ovviamente in chiave moderna. Auto che, però, non arriverà sul mercato prima del 2023. Prima dell’evento c’erano delle voci secondo le quali il marchio francese volesse riproporre in versione elettrica anche altre sue vetture iconiche, tra cui Renault 5 e 4.

Renault: tutte le novità che ha in serbo il costruttore francese

Tuttavia, alla fine è stato presentato solo il concept della futura Renault 5. Anche se, De Meo, ha detto che nei programmi ci sarà anche il rilancio di un altro modello. Infatti, pare che si tratti proprio della Renault 4, che debutterà sul mercato poco prima del 2025. Il tutto è stato annunciato in un recente rapporto di Autocar, il quale ha anche ipotizzato che da questo modello potrebbe derivare un veicolo commerciale compatto pensato per le consegne all’interno dei centri urbani.

È comunque ancora presto andare a parlare delle sue forme e caratteristiche, essendo che il debutto è atteso per una data alquanto lontana. Queste due auto elettriche potrebbero andare a sostituire definitivamente la Renault Zoe prossimamente. Tuttavia, il successo è stato comunque notevole, tanto che non è sicuro se il marchio francese se ne priverà. Infine, è bene ricordare che entro il 2025 saranno lanciati complessivamente 14 nuovi modelli. Seguiranno aggiornamenti in merito sul nostro sito.