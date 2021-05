Apple ha sicuramente addentato il suo pezzo di storia divenendo famosa in tutto il mondo sin dai tempi del trapassato Steve Jobs. Tanti i successi sul fronte dell’innovazione hardware e software sotto il profilo qualitativo.

Abbiamo visto come l’iPhone 2G possa arrivare a valere un migliaio di euro ma esiste un altro dispositivo il cui valore supera ampiamente le aspettative. Potreste averlo in un cassetto o potreste ancora usarlo inconsapevolmente senza sapere che il suo valore si aggira quanto meno sui 4.000 euro. Scopriamo di cosa si tratta.

Questo device Apple ha un valore enorme

Gli amanti dei prodotti Apple non possono fare a meno di entrare a far parte del processo di innovazione che ci guida con i nuovi iPhone, iPad e MacBook. Ma c’è stato un tempo in cu ii dispositivi di primo piano erano ben altri. I melafonini non sono l’unico centro di interesse degli appassionati del brand, esistono infatti dei collezionisti che farebbero carte false per avere un pezzo di storia.

Una delle pietre miliari del marchio è sicuramente iPod 1st Generation, ovvero il primo lettore multimediali di file musicale lanciato dalla storica casa di Cupertino. Svincolato da iTunes è visto dagli intenditori come un vero e proprio pezzo di storia. In condizioni integre e dipendentemente dal valore (anche affettivo) che gli viene attribuito può essere richiesto a cifre pazzesche.

Non è l’ultimo caso in cui un device Apple supera ampiamente il suo primordiale valore di mercato. Ricorderete sicuramente Apple Lisa, il primo computer dell’azienda statunitense record di incasso. Una pietra miliare che se funzionante può riscuotere un patrimonio di quasi 10.000 euro.