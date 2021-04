Sembra che WINDTRE sia down in tutta italia e gli utenti non riescono ad utilizzare i servizi di rete. I problemi non riguardano solo la linea fissa ma anche la rete mobile. Gli utenti colpiti dal problema sembrano migliaia e arrivano sempre piú segnalazioni di disservizi. Dunque, il problema sembra essere localizzato a livello infrastruttura dell’operatore e non si sa quando tornerá alla normalitá.

La societá non ha rilasciato ancora commenti tramite social. Nel frattempo le segnalazioni arrivano da tutta Italia e riguardano l’architettura di rete WINDTRE di rete fissa e mobile. Il blackout riguarda anche le telefonate, sia in entrata che in uscita, e su rete mobile é impossibile utilizzare i servizi di rete.

WindTre: il blackout é totale

In molti casi sembra che il segnale sia assente, mentre in altri casi compaiono messaggi di errore come “chiamata in entrata bloccata”. Se siete alla ricerca di soluzioni per rimediare, sappiate che il problema non riguarda il vostro pc o smartphone ma è un problema piú generico. Sui social l’hashtag #windtredown è tra i piú popolari e migliaia di utenti sottolineano l’importanza del problema.

Al momento, il problema é ancora presente ma la societá non ha espresso commenti. Probabilmente WINDTRE é alla ricerca dell’origine del problema e sta cercando di risolverlo nel breve tempo possibile. Tramite il sito web downdetector è evidente che il problema ha colpito utenti da tutta Italia e non è stato ancora risolto. Speriamo che il problema venga risolto nel breve tempo possibile permettendo agli utenti di tornare a navigare in internet ed effettuare chiamate.