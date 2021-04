Una delle serie TV che su Netflix ha riscosso un successo davvero incredibile, ossia Peaky Blinders, pare che stia per ritornare ufficialmente sulla piattaforma californiana. Infatti, l’attesa dei fan è aumentata sempre di più nel corso dei mesi, e in base a quanto riportato negli ultimi giorni, ci saranno presto delle news in merito all’uscita.

Le riprese sembrano continuare a procedere nonostante la notizia della morte di Helen McCrory, che era presente nella serie TV sotto il ruolo di zia Polly. Tramite i social network, tutti i personaggi del cast hanno potuto dare un piccolo contributo per la morte dell’attrice. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Peaky Blinders: ecco tutte le news degli ultimi giorni sulla sesta stagione in uscita

Manca ancora un po’ di tempo per visionare sulla piattaforma californiana la season 6 di Peaky Blinders che, a quanto pare, dovrebbe essere anche l’ultima stagione che avremo modo di vedere.

Come detto prima, le riprese stanno andando avanti con grande costanza, e lo show dovrebbe andare in onda verso la fine del 2021 o massimo all’inizio del 2022. Quindi, in seguito al martedì nero dell’ottobre del 1929, ci saranno sicuramente degli eventi successivi.

Quindi, in definitiva, come abbiamo ben potuto capire, questa sarà l’ultima parte dell’avventura di Peaky Blinders e della banda di Tommy Shelby. Mediante alcune immagini che sono spuntate fuori direttamente dal set, pare essere sicuro il ritorno di un personaggio che non ha preso parte alla quinta stagione. Ovviamente, stiamo parlando di Esme Shelby, ovvero la cognata di Tommy.