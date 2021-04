Google ha già dei piani a lungo termine dopo questi due anni molto complicati e senza viaggi a causa del Covid-19. Infatti, recentemente Big G ha deciso di introdurre delle novità molto interessanti su Google Maps, le quali saranno estremamente utili.

La prima cosa da specificare è che il colosso di Mountain View ha aggiornato ufficialmente il suo pannello di aiuti per quanto concerne il coronavirus, andando a mostrare maggiori dettagli su restrizioni, provvedimenti attuati e da attuare in tutto il mondo. Quindi, detto in parole povere, ogni volta che andremo a cercare un Paese specifico, ogni utente saprà per certo se dovrà andare in quarantena, se sarà necessario esibire il risultato dei test o altro.

Google Maps: ecco le funzionalità per i viaggi in arrivo

In più, la funzionalità più interessante inserita da Big G riguarda la possibilità di ricevere una mail nel caso in cui ci siano degli aggiornamenti sui viaggi verso una località specifica. Infatti, basterà connettersi al proprio account Google, andare a selezionare l’opzione “Ricevi un’email se questa guida cambia” nel momento in cui si cercano info su hotel, voli e altri dettagli importanti.

Ovviamente, c’è anche una nuova scheda Esplora, che sarà utile per andare a visualizzare tutto quello che ci occorre prima di viaggiare. Per concludere, è stata inserita anche la possibilità di andare a pianificare i viaggi su strada su Google Maps versione desktop. Infatti, una volta che siamo posizionati sui punti di partenza e arrivo, sarà possibile aggiungere le soste di cui abbiamo bisogno tramite il pulsante “aggiungi fermata“. Dopo che abbiamo completato il piano, possiamo inviare le segnalazioni al nostro smartphone per poi continuare la navigazione in auto, in bici o a piedi.