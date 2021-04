Chernobyl: dopo il disastro la città diventa patrimonio dell'Unesco

Sono passati trentacinque anni dal disastro nucleare, eppure la centrale atomica di Chernobyl continua ad essere chiusa per via del pericolo di contaminazione. Ciò non significa che la famosa città radioattiva morirà così. Essa infatti è già candidata per divenire patrimonio mondiale dell’umanità, e il presidente Zelensky è completamente d’accordo. Egli già in passato dichiarò il suo appoggio, quando venne inaugurato il nuovo «sarcofago» per il quarto reattore. «È il momento di smettere di impaurire la gente; occorre trasformare il luogo in una calamita scientifica e turistica. Creeremo qui la terra della libertà che diventerà uno dei simboli della nuova Ucraina», ha dichiarato.

Chernobyl: non proprio un’ottima meta per il turismo

In cinque anni l’Ucraina ha realizzato una riserva naturale animata da orsi, lupi, alci, una razza di cavalli in via d’estinzione, e un raro bisonte europeo. Questa però ha acquisito turisti anche grazie alla serie televisiva narrante le conseguenze del disastro del 1986. Nel 2019, i visitatori erano stati 120 mila.