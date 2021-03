Oppo Find X3 Pro, l’ultimo top di gamma appena presentato dall’azienda cinese per il mercato mondiale, ha vinto uno dei più prestigiosi premi al mondo: il Red Dot Product Design Award 2021.

Un vero e proprio riconoscimento del lavoro innovativo, all’avanguardia e creativo, che contraddistingue il modello da tutti gli altri dispositivi attualmente disponibili.

Lie Liu, President of Global Marketing Oppo, commenta così: “in Oppo, l’obiettivo è di creare e di offrire la migliore tecnologia possibile, per stabilire i nuovi standard ed arricchire l’esperienza dell’uomo; Oppo Find X3 pro è una vera opera d’arte in grado di aggiungere innovazione e tecnologia, ma anche bellezza. E’ per noi un onore che i membri della giuria abbiano riconosciuto il nostro impegno“.

Oppo Find X3 Pro: una meraviglia riconosciuta universalmente

Se non lo conoscevate, il Red Dot Design Award è uno dei più prestigiosi concorsi di design, raccoglie iscrizioni da oltre 60 paesi, con tutte le candidature valutate da una giuria internazionale di esperti.

L’Oppo Find X3 Pro ha conquistato tutti con il suo pannello posteriore, realizzato in un singolo foglio di vetro, il quale scorre in maniera elegante, contribuendo alla creazione di linee sinuose senza soluzioni di continuità.

Il plus è sicuramente la colorazione Gloss Black, definita dalla stessa Oppo “l’emblema dell’eleganza classica e senza tempo”, con un rivestimento in porcellana che cattura la luce, riuscendo a far risaltare la “bellezza del device da ogni angolazione”.

Chiaramente il Find X3 Pro non è solamente un prodigio in termini di design, ma riesce a convincere per la qualità generale delle prestazioni offerte. Noi di TecnoAndroid abbiamo già pubblicato la recensione, la potete trovare qui.